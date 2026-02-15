Escape Game ‘Super Yeuve Felletin

Escape Game ‘Super Yeuve

12 Place Charles de Gaulle Felletin Creuse

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

SPÉCIAL SÉNIORS “SUPER YEUVE”

Venez mettre à l’épreuve vos talents de détective en relevant des défis passionnants dans une animation ludique et stimulante, où la réflexion, la collaboration, l’imagination et le rire seront vos meilleurs alliés pour accomplir la mission !

Rendez-vous à la mairie Salle des mariages

Places limitées Réservations obligatoire .

12 Place Charles de Gaulle Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 49 85 57

