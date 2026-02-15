Escape Game ‘Super Yeuve Felletin
Escape Game 'Super Yeuve Felletin jeudi 26 février 2026.
Escape Game ‘Super Yeuve
12 Place Charles de Gaulle Felletin Creuse
SPÉCIAL SÉNIORS “SUPER YEUVE”
Venez mettre à l’épreuve vos talents de détective en relevant des défis passionnants dans une animation ludique et stimulante, où la réflexion, la collaboration, l’imagination et le rire seront vos meilleurs alliés pour accomplir la mission !
Rendez-vous à la mairie Salle des mariages
Places limitées Réservations obligatoire .
12 Place Charles de Gaulle Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 49 85 57
English : Escape Game ‘Super Yeuve
