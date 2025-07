Escape game sur la biodiversité Rodez

Escape game sur la biodiversité Rodez mercredi 17 septembre 2025.

Escape game sur la biodiversité

17 rue Aristide Briand Rodez Aveyron

Gratuit

Gratuit

Début : Mercredi 2025-09-17

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Escape game aux Haras pour clôturer les animations d’été sur la biodiversité.

Explorer et résoudre les énigmes proposées pour découvrir la nature en ville et le patrimoine historique en autonomie.

Inscriptions en ligne sur https://www.rodezagglo.fr/agglo/environnement/atlas-biodiversite/

L’Agglomération de Rodez, labellisé Territoire Engagé pour la Nature (TEN), initiative mise en place par l’Office Française de la Biodiversité (OFB), a confié au CPIE du Rouergue l’organisation d’actions de sensibilisation pour la préservation de la biodiversité et la lutte contre les espèces envahissantes. .

17 rue Aristide Briand Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 83 46

English :

Escape game at the Haras to close the summer biodiversity events.

German :

Escape Game in den Haras zum Abschluss der Sommeranimationen zum Thema Biodiversität.

Italiano :

Gioco di fuga all’Haras per concludere gli eventi estivi sulla biodiversità.

Espanol :

Juego de escape en el Haras para poner el broche final a los actos estivales sobre biodiversidad.

