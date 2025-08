Escape game sur la laïcité : Mission Jaurès ! Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-09 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Mardi 9 décembre – à 19h – durée 1h30 – Ormédo – à partir de 11 ans (les parents sont les bienvenus) – dans le cadre du Projet Éducatif et Citoyen – Jeu créé par le Réseau Canopé Adulte, En famille, Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99

Aspiré dans une faille spatio-temporelle, vous vous retrouvez en 1905. Des débats importants doivent avoir lieu à la Chambre des députés et un des parlementaires incontournables a disparu.Votre mission avec les autres participant·es : retrouver et délivrer le député Jean Jaurès en 40 minutes chrono ! Aucune connaissance préalable de la laïcité n’est nécessaire pour pouvoir réussir le jeu. Alors plongez dans le passé pour éclairer le présent !Mardi 9 décembre – à 19h – durée 1h30 – Ormédo – à partir de 11 ans (les parents sont les bienvenus) – dans le cadre du Projet Éducatif et Citoyen – Jeu créé par le Réseau Canopé

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr