Escape game sur le thème de la magie ! Maison Jacques-Tati Orsay

Escape game sur le thème de la magie ! Mardi 22 juillet, 16h00, 18h00, 20h00 Maison Jacques-Tati Essonne

01 69 82 60 00 – equipemjctati@gmail.com

Début : 2025-07-22T16:00:00 – 2025-07-22T17:00:00

Fin : 2025-07-22T20:00:00 – 2025-07-22T21:00:00

Depuis la nuit des temps a lieu le tournoi annuel des sorciers et sorcières. Cette année, vous avez été sélectionnés pour représenter votre établissement, la grande et prestigieuse école de magie de Malguire !

Maison Jacques-Tati 14 bis avenue Saint-Laurent 91400 Orsay Orsay 91400 Le Guichet Essonne Île-de-France 01 69 82 60 60 http://www.mjctati.fr equipemjctati@gmail.com MJC-CS Jacques Tati. Tout public.

©Service Communication MJC-CS Jacques Tati / Image : Escape Kit