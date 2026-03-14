Escape game sur le thème du débarquement Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer

Escape game sur le thème du débarquement

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

1 séance toutes les heures, séance de 40 minutes. Horaires communiqués prochainement. Inscriptions obligatoires à mediatheque@saintaubinsurmer.fr

Participez à une séance d’escape game gratuit sur le thème du débarquement à la médiathèque de Saint-Aubin-sur-Mer.

Trois séances prévues. Les horaires seront communiqués prochainement.

Inscriptions obligatoires à mediatheque@saintaubinsurmer.fr

1 séance toutes les heures, séance de 40 minutes. .

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie mediatheque@saintaubinsurmer.fr

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English : Escape game sur le thème du débarquement

1 session every hour, 40-minute session. Schedules to be announced. Registration required at mediatheque@saintaubinsurmer.fr

L’événement Escape game sur le thème du débarquement Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-11 par Calvados Attractivité