Escape game sur le thème du débarquement Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer
Escape game sur le thème du débarquement Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer mercredi 3 juin 2026.
Escape game sur le thème du débarquement
Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
1 séance toutes les heures, séance de 40 minutes. Horaires communiqués prochainement. Inscriptions obligatoires à mediatheque@saintaubinsurmer.fr
Participez à une séance d’escape game gratuit sur le thème du débarquement à la médiathèque de Saint-Aubin-sur-Mer.
Trois séances prévues. Les horaires seront communiqués prochainement.
Inscriptions obligatoires à mediatheque@saintaubinsurmer.fr
1 séance toutes les heures, séance de 40 minutes. .
Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie mediatheque@saintaubinsurmer.fr
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English : Escape game sur le thème du débarquement
1 session every hour, 40-minute session. Schedules to be announced. Registration required at mediatheque@saintaubinsurmer.fr
L’événement Escape game sur le thème du débarquement Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-11 par Calvados Attractivité