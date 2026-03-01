Escape game sur table

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Menez l’enquête et décryptez les indices pour résoudre les énigmes ! Découvrez les escape games sur table (exit, unlock), seul, entre amis ou en famille.

De 5 à 105 ans Animé par la bibliothèque départementale d’Indre-et-Loire.

Dans le cadre du salon du polar de Loches.

24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

English :

Lead the investigation and decipher the clues to solve the enigmas! Discover tabletop escape games (exit, unlock), alone, with friends or family.

Ages 5 to 105 Organized by the Indre-et-Loire departmental library.

As part of the Loches Thriller Fair.

L’événement Escape game sur table Loches a été mis à jour le 2026-03-01 par ADT 37