Escape game sur table Loches mercredi 15 avril 2026.
24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
2026-04-15
Menez l’enquête et décryptez les indices pour résoudre les énigmes ! Découvrez les escape games sur table (exit, unlock), seul, entre amis ou en famille.
De 5 à 105 ans Animé par la bibliothèque départementale d’Indre-et-Loire.
Dans le cadre du salon du polar de Loches.
24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com
English :
Lead the investigation and decipher the clues to solve the enigmas! Discover tabletop escape games (exit, unlock), alone, with friends or family.
Ages 5 to 105 Organized by the Indre-et-Loire departmental library.
As part of the Loches Thriller Fair.
