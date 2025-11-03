Escape Game Téléportation – Mission Locale et France Travail Castelnaudary France Travail Castelnaudary Castelnaudary

Escape Game Téléportation – Mission Locale et France Travail Castelnaudary Lundi 3 novembre, 14h00 France Travail Castelnaudary Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T14:00:00+01:00 – 2025-11-03T17:00:00+01:00

Fin : 2025-11-03T14:00:00+01:00 – 2025-11-03T17:00:00+01:00

France Travail Castelnaudary 11 Bd Général Lapasset, 11400 Castelnaudary Castelnaudary 11400 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « jpoillet@uimmoccitanie.com »}]

Escape Game sur les métiers de l’Industrie