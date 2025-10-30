Escape Game Tempête dans le chaudron Tour de Paris Villeneuve-sur-Lot

Escape Game Tempête dans le chaudron Tour de Paris Villeneuve-sur-Lot jeudi 30 octobre 2025.

Escape Game Tempête dans le chaudron

Tour de Paris Boulevard Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Après avoir sauvé le monde des contes de fée, Merlin vous appelle à nouveau pour une mission de la plus haute importance, la sorcière ne peut rester impunie! Il va falloir vous infiltrer discrètement dans sa hutte pour lui faire des terribles farces!

A partir de 6 ans, inscription obligatoire.

Tour de Paris Boulevard Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 17 30 villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr

English : Escape Game Tempête dans le chaudron

After saving the world of fairy tales, Merlin calls you back for a mission of the utmost importance: the witch can’t go unpunished! You’ll have to infiltrate her hut discreetly to play terrible tricks on her!

Ages 6 and up, registration required.

German : Escape Game Tempête dans le chaudron

Nachdem du die Märchenwelt gerettet hast, ruft Merlin dich erneut zu einer Mission von höchster Wichtigkeit, denn die Hexe darf nicht ungestraft bleiben! Du musst dich unauffällig in ihre Hütte schleichen, um ihr einen Streich zu spielen!

Ab 6 Jahren, Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Dopo aver salvato il mondo delle fiabe, Merlino vi richiama per una missione di estrema importanza: la strega non può restare impunita! Dovrete intrufolarvi nella sua capanna per farle dei terribili scherzi!

Dai 6 anni in su, registrazione obbligatoria.

Espanol : Escape Game Tempête dans le chaudron

Después de salvar el mundo de los cuentos de hadas, Merlín te llama de nuevo para una misión de suma importancia: ¡la bruja no puede quedar impune! ¡Tendrás que colarte en su cabaña para gastarle terribles bromas!

A partir de 6 años, inscripción obligatoria.

