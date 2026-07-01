Escape Game Temps mort Maison pour tous Fraize

Informations pratiques

Fraize

Escape Game Temps mort

Maison pour tous 2 Place des aulnes Fraize Vosges

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-11 2026-08-22 2026-08-28

Vous n’avez plus de nouvelles de votre amie Margot. Lors de votre dernière discussion, elle vous avait expliqué qu’elle devait vider la maison de son grand-père. Inquièts, vous vous rendez chez elle, mais tout est fermé, donc vous décidez de vous rendre à son bureau. Là, vous apprenez qu’elle a posé un congé sans solde… Elle a laissé un étrange message si des personnes me cherchent, laissez-les entrer dans mon bureau ! Il faut qu’ils comprennent par eux-même… et refermez la porte ! Sur réservation uniquement par groupe constitué de 3 à 8 personnes. Dès 10 ans, adaptable PMR.Tout public

6 .

Maison pour tous 2 Place des aulnes Fraize 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 tourisme@vosges-portes-alsace.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You haven’t heard from your friend Margot. During your last conversation, she told you she had to clear out her grandfather’s house. Worried, you go to her house, but everything is locked up, so you decide to go to her office. There, you learn that she has taken an unpaid leave of absence… She left a strange message: “If anyone is looking for me, let them into my office! They need to figure it out for themselves… and close the door! By reservation only for groups of 3 to 8 people. Ages 10 and up; accessible to people with disabilities.

L’événement Escape Game Temps mort Fraize a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES