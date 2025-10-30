Escape game Thionville

Escape game Thionville jeudi 30 octobre 2025.

Escape game

11A rue de la Perdrix Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-30 11:30:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Cette année, les médiathécaires vous plongent dans un escape game spécial Halloween.

Le Comte Draculor a pris possession de la bibliothèque… et il prépare un plan diabolique. En tant qu’agents d’élite, vous avez 60 minutes pour résoudre

ses énigmes, déjouer ses pièges et sauver le monde d’un sombre destin. En équipe, venez explorer les recoins inquiétants de la médiathèque, relever les défis et affronter l’inattendu !

De 7 à 12 ans / Sur inscription / 5 personnes par session (les participants pourront être amenés à faire équipe avec d’autres personnes pour compléter un groupe).Enfants

11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr

English :

This year, the multimedia librarians are plunging you into a special Halloween escape game.

Count Draculor has taken possession of the library? and is planning a diabolical plot. As elite agents, you have 60 minutes to solve his riddles

thwart his traps and save the world from a dark fate. As a team, come and explore the eerie recesses of the mediatheque, meet the challenges and confront the unexpected!

Ages 7 to 12 / Registration required / 5 people per session (participants may be asked to team up with others to complete a group).

German :

In diesem Jahr laden die Mediathekare Sie zu einem speziellen Halloween-Escape-Game ein.

Graf Draculor hat die Bibliothek besetzt und schmiedet einen teuflischen Plan. Als Elite-Agenten haben Sie 60 Minuten Zeit, um die

seine Rätsel zu lösen, seine Fallen zu umgehen und die Welt vor einem dunklen Schicksal zu bewahren. Erkundet als Team die unheimlichen Ecken der Mediathek, stellt euch den Herausforderungen und dem Unerwarteten!

Von 7 bis 12 Jahren / Mit Anmeldung / 5 Personen pro Sitzung (die Teilnehmer können sich mit anderen Personen zusammentun, um eine Gruppe zu vervollständigen).

Italiano :

Quest’anno, i bibliotecari multimediali vi immergeranno in un gioco di fuga speciale per Halloween.

Il Conte Draculor ha preso possesso della biblioteca e sta progettando qualcosa di diabolico. Come agenti d’élite, avete 60 minuti per risolvere i suoi enigmi e salvare il mondo da un destino oscuro

e salvare il mondo da un destino oscuro. Come una squadra, venite a esplorare gli inquietanti angoli della mediateca, affrontate le sfide e affrontate l’inaspettato!

Età compresa tra i 7 e i 12 anni / Iscrizione obbligatoria / 5 persone per sessione (ai partecipanti può essere chiesto di fare squadra con altri per completare il gruppo).

Espanol :

Este año, los bibliotecarios multimedia te sumergen en un juego de escape especial para Halloween.

El Conde Draculor ha tomado posesión de la biblioteca… y está planeando algo diabólico. Como agentes de élite, tenéis 60 minutos para resolver sus enigmas

y salvar al mundo de un oscuro destino. En equipo, venid a explorar los inquietantes rincones de la mediateca, superad los retos y enfrentaos a lo inesperado

De 7 a 12 años / Inscripción obligatoria / 5 personas por sesión (se podrá pedir a los participantes que formen equipo con otros para completar un grupo).

