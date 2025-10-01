Escape game Tous à l’abri ! Bar-le-Duc

Escape game Tous à l’abri !

Remontez le temps jusqu’en août 1918 alors que la guerre s’éternise, vous voilà bloqués dans cet abri après une alerte. Il vous faut mettre à l’épreuve tous vos talents de déduction pour en sortir !

Indices et énigmes à résoudre lors de cet escape game vous replongent dans ce conflit qui a profondément marqué la région de Bar-le-Duc.

Rendez-vous place du Maréchal Foch, derrière la fontaine.

À partir de 7 ans. Enfants accompagnés. Pas d’accès PMR.

Places limitées, réservation obligatoire.Tout public

Place du Maréchal Foch Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13 accueil@tourisme-barleduc.fr

English :

Go back in time to August 1918: as the war drags on, you find yourselves trapped in this shelter after a scare. You’ll need all your deductive skills to get out!

Clues and riddles to solve in this escape game take you back to the conflict that had such a profound effect on the Bar-le-Duc region.

Meet at Place du Maréchal Foch, behind the fountain.

Ages 7 and up. Children must be accompanied. No PRM access.

Places limited, booking essential.

German :

Im August 1918, als sich der Krieg in die Länge zieht, sitzen Sie nach einem Alarm in diesem Bunker fest. Sie müssen Ihre Kombinationsgabe auf die Probe stellen, um aus dem Bunker zu entkommen!

In diesem Escape Game müssen Sie Hinweise und Rätsel lösen, die Sie in den Konflikt zurückversetzen, der die Region um Bar-le-Duc stark geprägt hat.

Treffpunkt: Place du Maréchal Foch, hinter dem Brunnen.

Ab 7 Jahren. Kinder nur in Begleitung. Kein Zugang für Behinderte.

Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Fate un viaggio indietro nel tempo fino all’agosto del 1918: mentre la guerra si trascina, vi ritrovate intrappolati in questo rifugio dopo uno spavento. Avrete bisogno di tutte le vostre abilità deduttive per uscire!

Gli indizi e gli enigmi da risolvere in questo gioco di fuga vi riporteranno al conflitto che ha avuto un effetto così profondo sulla regione di Bar-le-Duc.

Appuntamento in Place du Maréchal Foch, dietro la fontana.

A partire dai 7 anni. I bambini devono essere accompagnati. Non è possibile accedere al PRM.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Viaja en el tiempo hasta agosto de 1918: mientras la guerra se prolonga, te encuentras atrapado en este refugio tras un susto. ¡Necesitarás todas tus dotes deductivas para salir!

Las pistas y enigmas a resolver en este juego de escape te transportarán al conflicto que tan profundamente afectó a la región de Bar-le-Duc.

Encuentro en la Place du Maréchal Foch, detrás de la fuente.

A partir de 7 años. Los niños deben ir acompañados. Sin acceso PMR.

Plazas limitadas, imprescindible reservar.

