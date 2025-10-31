Escape game Tous contre Cornebidouille Bourdeilles
Escape game Tous contre Cornebidouille Bourdeilles vendredi 31 octobre 2025.
Escape game Tous contre Cornebidouille
Médiathèque Bourdeilles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Lecture escape game goûter.
Pour les 7-9 ans.
Lecture escape game goûter.
Pour les 7-9 ans. .
Médiathèque Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 68 50
English : Escape game Tous contre Cornebidouille
Reading escape game snack.
For 7-9 year-olds.
German : Escape game Tous contre Cornebidouille
Lesen Escape Game Snacks.
Für 7-9-Jährige.
Italiano :
Lettura gioco di fuga merenda.
Per bambini di 7-9 anni.
Espanol : Escape game Tous contre Cornebidouille
Lectura juego de escape merienda.
Para niños de 7 a 9 años.
L’événement Escape game Tous contre Cornebidouille Bourdeilles a été mis à jour le 2025-10-12 par Val de Dronne