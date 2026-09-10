Informations pratiques

Chambray-lès-Tours

Escape game Tous contre Cornebidouille !

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-30 15:00:00

fin : 2026-10-30 16:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Trouve la formule magique de Cornebidouille pour la retourner contre elle !

Jeu animé par les éditions L’École des loisirs.

Cornebidouille en a assez des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. Elle est vraiment furieuse et a décidé de ratatouiller les enfants : elle veut les faire disparaître avec sa formule magique ! Pas question de la laisser faire. Il va falloir, comme Pierre, être plus malins qu’elle et trouver sa formule magique, pour la retourner contre elle.

Créé par Le Lapin Blanc d’après les livres de Magali Bonniol et Pierre Bertrand.

Enfants de 6 à 11 ans uniquement .

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 17 43

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English :

Find Cornebidouille’s magic spell and use it against her!

L’événement Escape game Tous contre Cornebidouille ! Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37