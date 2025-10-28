Escape game Tous contre Cornebidouille Champagnac-de-Belair

Escape game Tous contre Cornebidouille Champagnac-de-Belair mardi 28 octobre 2025.

Escape game Tous contre Cornebidouille

Médiathèque Champagnac-de-Belair Dordogne

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Lecture escape game goûter.

Pour les 7-9 ans.

Médiathèque Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 68 50

English : Escape game Tous contre Cornebidouille

Reading escape game snack.

For 7-9 year-olds.

German : Escape game Tous contre Cornebidouille

Lesen Escape Game Snacks.

Für 7-9-Jährige.

Italiano :

Lettura gioco di fuga merenda.

Per bambini di 7-9 anni.

Espanol : Escape game Tous contre Cornebidouille

Lectura juego de escape merienda.

Para niños de 7 a 9 años.

L’événement Escape game Tous contre Cornebidouille Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2025-10-12 par Val de Dronne