Escape game « Tous contre Cornebidouille »- Festival d’automne « Polar, magie, etc » Arvieu

Escape game « Tous contre Cornebidouille »- Festival d’automne « Polar, magie, etc » Arvieu vendredi 14 novembre 2025.

Escape game « Tous contre Cornebidouille »- Festival d’automne « Polar, magie, etc »

Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Autour de l’univers de Cornebidouille, résous les énigmes. A partir de 6 ans.

Tous contre Cornebidouille la sorcière, venez l’embêter avec nous. Activité animée par le Cantou.

Animation proposée dans le cadre du Festival d’automne, « Polar, magie, etc » qui se déroule du 17 octobre au 16 novembre 2025. Consultez le programme complet du festival sur https://bit.ly/3IoXXoq.

Au programme atelier de magie, spectacles de magie avec Dr Troll, café polar, atelier création d’effets spéciaux, d’un flip book, d’un gnome d’automne et de son bâton magique, cinéma, escape games, jeux et Raconte tapis.

Le festival est organisé par le PETR Syndicat Mixte du Lévézou avec le soutien du Département de l’Aveyron et en partenariat avec les bibliothèques du Lévézou le Cantou à Arvieu, la Médiathèque de Pont de Salars, l’Espace Panatois de Villefranche de Panat, les bibliothèques de Salmiech, Ségur et Vezins de Lévézou. .

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie

English :

Solve the riddles in the world of Cornebidouille. Ages 6 and up.

German :

Rund um die Welt von Cornebidouille, löse die Rätsel. Ab 6 Jahren.

Italiano :

Risolvete gli enigmi nel mondo di Cornebidouille. A partire dai 6 anni.

Espanol :

Resuelve los enigmas del mundo de Cornebidouille. A partir de 6 años.

L’événement Escape game « Tous contre Cornebidouille »- Festival d’automne « Polar, magie, etc » Arvieu a été mis à jour le 2025-09-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)