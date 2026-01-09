Escape Game Tous contre Cornebidouille Centre socio-culturel La Séauve-sur-Semène

Escape Game Tous contre Cornebidouille

Centre socio-culturel Bibliothèque Lou libre La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Proposé par l’École des loisirs, d’après les livres de Magali Bonniol et Pierre Bertrand.

En partenariat avec l’école Saint-Exupéry et l’accueil de loisirs Jeunesse & Loisirs.

.

Centre socio-culturel Bibliothèque Lou libre La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 51 43 43 27 bibliothequelaseauve@loire-semene.fr

English :

Presented by École des loisirs, based on books by Magali Bonniol and Pierre Bertrand.

In partnership with the Saint-Exupéry school and the Jeunesse & Loisirs leisure center.

