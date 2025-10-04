Escape Game « Tous contre Cornebidouille » Médiathèque de Chaville Chaville

Pour les enfants dès 6 ans – Sur inscription

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:30:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:30:00

Escape game sur le thème Cornebidouille

Scénario de l’escape game :

Cornebidouille en a assez des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. Elle est vraiment furieuse et a décidé de ratatouiller les enfants : elle veut les faire disparaître avec sa formule magique ! Pas question de la laisser faire.

Il va falloir, comme Pierre, être plus malins qu’elle et trouver sa formule magique, pour la retourner contre elle. La suite d’énigmes est donc la confrontation entre les enfants et Cornebidouille.

Médiathèque de Chaville 3 Parvis Robert Schuman, 92370 Chaville

