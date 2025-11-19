Escape game traqueurs d’infox Sélestat

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Escape game traqueurs d’infox

2 Espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-11-19 14:30:00
fin : 2025-11-19 16:30:00

Date(s) :
2025-11-19

Un escape game original proposé dans le cadre du festival Décodage . A partir de 12 ans
A l’aide ! Un journaliste victime de pirates informatiques a besoin de vous. 

En partenariat avec la Bibliothèque d’Alsace.

A partir de 12 ans. 0  .

2 Espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20  contact@mediatheque-selestat.net

English :

An original escape game as part of the Décodage festival. Ages 12 and up

German :

Ein originelles Escape Game, das im Rahmen des Festivals Décodage angeboten wird. Ab 12 Jahren

Italiano :

Un gioco di fuga originale nell’ambito del festival Décodage . Dai 12 anni in su

Espanol :

Un original juego de escapismo en el marco del festival Décodage . A partir de 12 años

