Escape game traqueurs d’infox Sélestat
Escape game traqueurs d’infox Sélestat mercredi 19 novembre 2025.
Escape game traqueurs d’infox
2 Espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-11-19 14:30:00
fin : 2025-11-19 16:30:00
2025-11-19
Un escape game original proposé dans le cadre du festival Décodage . A partir de 12 ans
A l’aide ! Un journaliste victime de pirates informatiques a besoin de vous.
Un escape game original proposé dans le cadre du festival Décodage .
En partenariat avec la Bibliothèque d’Alsace.
A partir de 12 ans.
2 Espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net
English :
An original escape game as part of the Décodage festival. Ages 12 and up
German :
Ein originelles Escape Game, das im Rahmen des Festivals Décodage angeboten wird. Ab 12 Jahren
Italiano :
Un gioco di fuga originale nell’ambito del festival Décodage . Dai 12 anni in su
Espanol :
Un original juego de escapismo en el marco del festival Décodage . A partir de 12 años
