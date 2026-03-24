Escape game Un cambriolage sur le fil ! Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Escape game Un cambriolage sur le fil !

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

entrée du musée + 10 € pour le groupe (6 personnes maximum par session)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-06 2026-07-04

L’ennemi juré de l’inspecteur en chef Jean Keit, Jeff Raction le gentleman cambrioleur, a besoin de vous pour s’emparer de certaines œuvres de la nouvelle exposition du musée !

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Chief Inspector Jean Keit’s sworn enemy, Jeff Raction the gentleman burglar, needs your help to steal some of the works in the museum’s new exhibition!

L’événement Escape game Un cambriolage sur le fil ! Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay