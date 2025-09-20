Escape game « Un trésor à sauver ! » Chapelle Saint-Méen Ploemel

Escape game « Un trésor à sauver ! » Samedi 20 septembre, 14h00 Chapelle Saint-Méen Morbihan

Animation gratuite, sur inscription – tout public à partir de 8 ans (enfants accompagnés)

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Venez découvrir la chapelle Saint-Méen pour les Journées Européennes du Patrimoine autour du thème 2025 « Levez les yeux ! «

Escape game « Un trésor à sauver » : des archéologues peu scrupuleux sont à la recherche de la relique de Saint-Méen, cachée quelque part sur le site. Vous avez 1h pour résoudre les énigmes, trouver la relique et la mettre en sécurité. À vous de jouer !

Chapelle Saint-Méen 7 Impasse des Camelias 56400 Ploemel Ploemel 56400 Morbihan Bretagne Chapelle rectangulaire ayant, peu après son achèvement, été augmentée d’une petite nef adjacente au côté sud. Le chevet présente, en retrait l’un sur l’autre, deux pignons avec verrières. Un des vitraux date de 1556. La grande nef possède des tirants décorés. Le gâble de la grande nef est uni ; celui de la petite est garni de crochets.

