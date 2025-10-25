Escape Game Urbain de la Quête fantastique Le Mystère des Dragons Quimperlé

Escape Game Urbain de la Quête fantastique Le Mystère des Dragons

Début : 2025-10-25 17:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons

Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du coeur de ville. Identifiez les dragons qui rodent dans le ciel de notre univers fantastique et tentez de les chasser ou de les apprivoiser ! Peut-être en profiterez-vous pour retrouver les villageois(es) disparu(e)s ?

Ce jeu géant est inspiré des livres-jeux avec une application mobile comme support de lecture. Expérience hybride entre un jeu de rôles avec 2 ou 3 animateurs costumés, un escape game pour sauver le Village et une chasse aux trésors pour retrouver les indices parsemés à l’aide d’une carte papier et d’une légende magique !

Un jeu complet qui réunit tous les ingrédients du succès et qui a réunit plus de 12 000 participant(e)s sur le tome 1 le secret de l’alchimiste. Le Tome 2 « Le mystère des Dragons » se joue indépendamment du tome 1, en équipe que vous formez en famille ou entre amis !

La Quête Fantastique a été créée par 3 amis qui parcourent la France pour faire retrouver aux joueurs le « fantastique » de leur ville !

Au plaisir de vous accueillir vous êtes fantastiques !

Départs 13h30 14h et 14h30

Jeu non chronométré

En partenariat avec l’association des commerçants de Quimperlé CO. QUIMP.

Il manque un membre dans votre équipe ?

Rajoutez-le plus tard ! Les inscriptions sont individuelles et vous pouvez faire les équipes sur place ! .

Lieu secret communiqué par mail Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

