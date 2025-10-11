Escape game urbain La Quête Fantastique le Mystère des Dragons Amiens

Escape game urbain La Quête Fantastique le Mystère des Dragons Amiens samedi 11 octobre 2025.

Escape game urbain La Quête Fantastique le Mystère des Dragons

Parc de l’Evêché Amiens Somme

Tarif : 56 – 56 –

56

Passeport

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons ?

Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du coeur de ville. Identifiez les dragons qui rodent dans le ciel de notre univers fantastique et tentez de les chasser ou de les apprivoiser ! Peut-être en profiterez-vous pour retrouver les villageois(es) disparu(e)s ?

Ce jeu géant est inspiré des livres-jeux avec une application mobile comme support de lecture. Expérience hybride entre un jeu de rôles avec 2 ou 3 animateurs costumés, un escape game pour sauver le Village et une chasse aux trésors pour retrouver les indices parsemés à l’aide d’une carte papier et d’une légende magique !

Un jeu complet qui réunit tous les ingrédients du succès et qui a réunit plus de 12 000 participant(e)s sur le tome 1 le secret de l’alchimiste. Le Tome 2 « Le mystère des Dragons » se joue indépendamment du tome 1, en équipe que vous formez en famille ou entre amis !

La Quête Fantastique a été créée par 3 amis qui parcourent la France pour faire retrouver aux joueurs le « fantastique » de leur ville !

Au plaisir de vous accueillir vous êtes fantastiques !

Lien direct de billetterie

https://laquetefantastique.fr/dates/amiens-samedi-11-octobre-2025

Tarifs

-10% jusqu’au 24 août

Le mystère des Dragons 2 expériences

Tarifs DRAGON MAGIQUE

1h30 à 2h de jeu (environ jeu non chronométré)

Tarifs DRAGON FANTASTIQUE

2h30 à 4h de jeu (environ jeu non chronométré)

À partir de 5 personnes -10% de réduction

(hors promo été)

Il manque un membre dans votre équipe ?

Rajoutez-le plus tard ! Les inscriptions sont individuelles et vous pouvez faire les équipes sur place ! 56 .

Parc de l’Evêché Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Escape game urbain La Quête Fantastique le Mystère des Dragons Amiens a été mis à jour le 2025-08-25 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS