Escape Game Urbain La Quête Fantastique Salon-de-Provence

Escape Game Urbain La Quête Fantastique

Samedi 24 janvier 2026 de 13h30 à 18h30.

Prévoyez entre 2h et 4h maximum pour arriver à la fin du scénario de l’Expérience Fantastique. Place des Centuries Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Escape Game en plein air, jeu de Piste géant en cœur de ville avec énigmes en tous genres et fabrication d’une potion magique avec 2 animateurs costumés. Sauverez-vous le Village Fantastique d’un mystérieux danger ?Familles

Nous sommes ravis de vous annoncer l’arrivée imminente de La Quête Fantastique,



un jeu de piste géant en plein air et en cœur de ville avec des énigmes en tous genres, des animateurs costumés et une application mobile.



Inspiré par les Jeux de Rôles, les escape game, les jeux de piste et les enquêtes, ce nouveau concept ludique associe tous les ingrédients du succès pour créer une expérience magique et inoubliable La Quête Fantastique. Cette première quête s’appelle Le secret de l’Alchimiste et elle invite les participants à ajouter une touche de fantastique et de magie à leur vie. Ils pourront choisir leur niveau de jeu, avec un niveau famille adapté aux enfants dès 8 ans et un niveau expert pour les joueurs à la recherche d’un défi plus intense.



Votre quête ? Sauver le Village Fantastique d’un mystérieux danger ! Résoudre les énigmes et convaincre l’Alchimiste de vous révéler son secret pour réaliser l’animation magique dans le grand laboratoire ! Prévoir environ 2 heures d’aventure pour votre quête principale, une quête annexe ou bonus vous sera ensuite proposée afin de prolonger votre expérience.



Un jeu qui contient tous les ingrédients de la recette du succès !



Les participants pourront retrouver le fantastique de leur ville grâce aux 30 lieux et personnages du Village Fantastique avec lesquels ils pourront interagir de différentes manières. Des échanges nombreux et différents rendus possibles grâce à l’application mobile, aux QR codes et aux illustrations déposées dans les boutiques commerçantes et partenaires, qui permettront aux aventuriers de résoudre l’ensemble des énigmes ludiques et interactives. .

Place des Centuries Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An outdoor escape game, a giant treasure hunt in the heart of the city with all kinds of puzzles and the making of a magic potion with two costumed facilitators. Will you save the Fantasy Village from a mysterious danger?

