Escape game urbain Le cadeau disparu de Louis XV – Place de la Comédie Metz, 7 juin 2025 15:30, Metz.

Moselle

Louis XV vient à Metz ce soir ! Et son Représentant le Duc de Belle-Isle compte l’accueillir en grande pompe en lui offrant un somptueux tableau… Hélas, le malheureux se l’est fait dérober.

Il vous donne pour mission de le retrouver dans le temps imparti ! Avec vos proches, constituez votre meilleure équipe de choc et arpentez les rues de Metz en découvrant les détails de son patrimoine, équipés d’un plan ancien. Attention, défis et énigmes se dresseront sur votre parcours…

En couple, en famille ou entre amis, venez tester votre esprit d’équipe dans ce jeu de piste animé par un guide en costume d’époque !

Le jeu est adapté pour plusieurs niveaux de difficultés (adulte ou enfant), merci de communiquer la composition de votre équipe lors de la réservation.

Accessible dès 8 ans

Parcours adapté aux PMR

60 € pour 4 participants ou moins, puis 15 € / pers. dès le 5ème participant.

Gratuit pour les -8 ans.

Règlement sur place (CB ou espèces).

Réservation obligatoire par téléphone (06.84.14.08.94) ou par mail contact@echappees-temporelles.com

Les sessions ont lieu en toute saison. Les prochaines dates seront communiquées les mois suivants, sur les réseaux sociaux (Échappées Temporelles).Tout public

English :

Louis XV is coming to Metz tonight! And his representative, the Duc de Belle-Isle, intends to welcome him with great pomp and ceremony, presenting him with a sumptuous painting… Alas, it has been stolen.

His mission is to find it within the allotted time! With your friends and family, put together your best strike team and explore the streets of Metz, discovering the details of its heritage, equipped with an old map. Watch out for challenges and riddles along the way…

Whether you’re a couple, a family or a group of friends, come and test your team spirit in this treasure hunt led by a guide in period costume!

The game is suitable for several levels of difficulty (adult or child), so please let us know the composition of your team when booking.

Accessible to children aged 8 and over

Route adapted for PRM

60 ? for 4 participants or less, then 15 ? / pers. from the 5th participant.

Free for children under 8.

Payment on site (credit card or cash).

Reservations required by telephone (06.84.14.08.94) or e-mail: contact@echappees-temporelles.com

Sessions take place all year round. Future dates will be announced in the following months, on social networks (Échappées Temporelles).

German :

Ludwig XV. kommt heute Abend nach Metz! Und sein Vertreter, der Herzog von Belle-Isle, plant, ihn mit großem Pomp zu empfangen und ihm ein prächtiges Gemälde zu schenken… Leider wurde es dem Unglücklichen gestohlen.

Er gibt Ihnen die Aufgabe, es innerhalb der vorgegebenen Zeit wiederzufinden! Stellen Sie mit Ihren Freunden und Verwandten Ihr bestes Team zusammen und durchstreifen Sie die Straßen von Metz, indem Sie mit einem alten Stadtplan ausgestattet die Details des Kulturerbes entdecken. Achtung, Herausforderungen und Rätsel werden sich auf Ihrem Weg stellen…

Ob zu zweit, mit der Familie oder mit Freunden, testen Sie Ihren Teamgeist bei dieser Schnitzeljagd, die von einem Führer in historischem Kostüm geleitet wird!

Das Spiel ist für mehrere Schwierigkeitsgrade geeignet (Erwachsene oder Kinder), bitte geben Sie die Zusammensetzung Ihres Teams bei der Buchung an.

Zugänglich ab 8 Jahren

Für Personen mit eingeschränkter Mobilität angepasster Parcours

60 ? für 4 oder weniger Teilnehmer, dann 15 ? / Pers. ab dem 5.

Kostenlos für Personen unter 8 Jahren.

Zahlung vor Ort (Kreditkarte oder Bargeld).

Obligatorische Reservierung per Telefon (06.84.14.08.94) oder per E-Mail: contact@echappees-temporelles.com

Die Sitzungen finden zu jeder Jahreszeit statt. Die nächsten Termine werden in den folgenden Monaten über die sozialen Netzwerke (Échappées Temporelles) bekannt gegeben.

Italiano :

Luigi XV arriva a Metz questa sera! E il suo rappresentante, il Duca di Belle-Isle, intende accoglierlo in grande stile con un sontuoso dipinto… Purtroppo è stato rubato.

Vi ha affidato il compito di ritrovarlo entro il tempo stabilito! Con i tuoi amici e la tua famiglia, metti insieme la tua squadra migliore ed esplora le strade di Metz, scoprendo i dettagli del suo patrimonio con l’aiuto di una vecchia mappa. Fate attenzione alle sfide e agli enigmi lungo il percorso…

Che siate una coppia, una famiglia o un gruppo di amici, venite a mettere alla prova il vostro spirito di squadra in questa caccia al tesoro condotta da una guida in costume d’epoca!

Il gioco è adatto a diversi livelli di difficoltà (adulti o bambini), quindi vi preghiamo di comunicarci la composizione della vostra squadra al momento della prenotazione.

Accessibile ai bambini a partire dagli 8 anni

Percorso adattato alle PMR

60 ? per 4 partecipanti o meno, poi 15 ? / pers. dal 5° partecipante.

Gratuito per i bambini sotto gli 8 anni.

Pagamento in loco (carta di credito o contanti).

Prenotazione obbligatoria per telefono (06.84.14.08.94) o e-mail: contact@echappees-temporelles.com

Le sessioni si svolgono tutto l’anno. Le prossime date saranno annunciate nei mesi successivi sui social network (Échappées Temporelles).

Espanol :

Luis XV llega esta noche a Metz Y su representante, el duque de Belle-Isle, planea darle la bienvenida por todo lo alto con un suntuoso cuadro… Por desgracia, ha sido robado.

Te ha encomendado la tarea de encontrarlo en el plazo previsto Con tus amigos y tu familia, reúne a tu mejor equipo de crack y explorad las calles de Metz, descubriendo los detalles de su patrimonio con la ayuda de un mapa antiguo. Ten cuidado con los desafíos y acertijos que encontrarás por el camino…

Ya sea en pareja, en familia o con un grupo de amigos, venga a poner a prueba su espíritu de equipo en esta búsqueda del tesoro dirigida por un guía disfrazado de época

El juego se adapta a varios niveles de dificultad (adultos o niños), así que infórmenos de la composición de su equipo al hacer la reserva.

Accesible a partir de 8 años

Recorrido adaptado para PMR

60€ para 4 participantes o menos, luego 15€ / pers. a partir del 5º participante.

Gratuito para niños menores de 8 años.

Pago in situ (tarjeta de crédito o en efectivo).

Reserva obligatoria por teléfono (06.84.14.08.94) o correo electrónico: contact@echappees-temporelles.com

Las sesiones tienen lugar durante todo el año. Las próximas fechas se anunciarán en los próximos meses en las redes sociales (Échappées Temporelles).

