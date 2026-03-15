Escape game urbain Le cadeau disparu de Louis XV

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

Date(s) :

2026-03-15 2026-03-21 2026-03-28

Louis XV vient à Metz ce soir ! Et son Représentant, le Maréchal de Belle-Isle, prévoit de le recevoir en lui offrant un splendide tableau ! Hélas, le malheureux se l’est fait dérober, et compte sur vous pour le retrouver dans le temps imparti.

Arpentez le centre historique à l’aide d’un plan ancien et faites face à des énigmes et défis pour découvrir les détails du patrimoine de Metz et leur histoire.

En couple, en famille ou entre amis, venez tester votre esprit d’équipe dans cette quête animée par un guide en costume d’époque !

Le jeu est adapté pour plusieurs niveaux de difficultés (adulte ou enfant), merci de communiquer la composition de votre équipe lors de la réservation.

Dès 8 ans

Parcours adapté aux PMR

Durée 1h30

60€ pour une équipe de 2 à 4 participants

Puis 15€ participant supplémentaire

Règlement sur place (CB ou espèces)

Réservation obligatoire, par mail ou par téléphone.Tout public

60 .

Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 24 34 71 05 contact@echappees-temporelles.com

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English :

Louis XV is coming to Metz tonight! And his representative, the Maréchal de Belle-Isle, is planning to welcome him with a splendid painting! Unfortunately, the painting has been stolen, and he’s counting on you to find it within the allotted time.

Stroll through the historic center with the help of an old map, and face riddles and challenges to discover the details of Metz?s heritage and its history.

Whether you’re a couple, a family or a group of friends, come and test your team spirit in this quest led by a guide in period costume!

The game is suitable for several levels of difficulty (adult or child), so please let us know the composition of your team when booking.

Ages 8 and up

Course adapted for PRM

Duration: 1h30

60? for a team of 2 to 4 participants

15? additional participant

Payment on site (credit card or cash)

Reservations required, by e-mail or telephone.

L’événement Escape game urbain Le cadeau disparu de Louis XV Metz a été mis à jour le 2026-03-11 par AGENCE INSPIRE METZ