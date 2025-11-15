Escape Game Urbain Le Mystère des Dragons Salon-de-Provence

Samedi 15 novembre 2025 à partir de 13h30 et à partir de 14h30.

Prévoyez 2h maximum pour arriver à la fin du scénario. Place des Centuries Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Escape game urbain, jeu de piste en plein air, livre-jeu sur application mobile avec carte papier et légende.

2 ou 3 animateurs costumés, 2 expériences au choix dragon MAGIQUE (1h30-2h) et dragon FANTASTIQUE (2h30 à 4h) jeu non chronométré !Enfants

Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons ?

Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du coeur de ville. Identifiez les dragons qui rodent dans le ciel de notre univers fantastique et tentez de les chasser ou de les apprivoiser ! Peut-être en profiterez-vous pour retrouver les villageois(es) disparu(e)s ?



Ce jeu géant est inspiré des livres-jeux avec une application mobile comme support de lecture. Expérience hybride entre un jeu de rôles avec 2 ou 3 animateurs costumés, un escape game pour sauver le Village et une chasse aux trésors pour retrouver les indices parsemés à l’aide d’une carte papier et d’une légende magique !



Un jeu complet qui réunit tous les ingrédients du succès et qui a réunit plus de 12 000 participant(e)s sur le tome 1 le secret de l’alchimiste. Le Tome 2 « Le mystère des Dragons » se joue indépendamment du tome 1, en équipe que vous formez en famille ou entre amis !



La Quête Fantastique a été créée par 3 amis qui parcourent la France pour faire retrouver aux joueurs le « fantastique » de leur ville !



Au plaisir de vous accueillir vous êtes fantastiques ! .

Place des Centuries Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Urban Escape game, outdoor treasure hunt, book-game on mobile app with paper map and legend.

2 or 3 costumed animators, 2 experiences to choose from: MAGIC dragon (1h30-2h) and FANTASTIC dragon (2h30 to 4h): non-timed game!

German :

Urbanes Escape Game, Schnitzeljagd im Freien, Spielbuch auf Handy-App mit Papierkarte und Legende.

2 oder 3 kostümierte Animateure, 2 Erlebnisse zur Auswahl: MAGISCHER Drache (1,5-2 Stunden) und FANTASTISCHER Drache (2,5-4 Stunden): Spiel ohne Zeitmessung!

Italiano :

Urban escape game, caccia al tesoro all’aperto, libro-gioco su applicazione mobile con mappa cartacea e legenda.

2 o 3 guide in costume, 2 esperienze a scelta: drago MAGICO (1h30-2h) e drago FANTASTICO (2h30-4h): gioco non a tempo!

Espanol :

Juego de escape urbano, búsqueda del tesoro al aire libre, libro-juego en aplicación móvil con mapa de papel y leyenda.

2 o 3 guías disfrazados, 2 experiencias a elegir: dragón MÁGICO (1h30-2h) y dragón FANTÁSTICO (2h30 a 4h): ¡juego sin cronometraje!

