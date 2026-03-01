Escape game urbain Saumur Saumur

Escape game urbain Saumur

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27

Escape game urbain dans la ville de Saumur.

Armés d’un sac à dos très spécial et unique en son genre, vous devrez décrypter des énigmes, suivre des pistes mystérieuses et explorer les rues et monuments de la ville. Chaque coin de rue pourrait révéler un nouvel indice, chaque monument une clé vers le butin. Le temps presse, la tension monte…

Serez-vous l’équipe qui percera le mystère et retrouvera la précieuse bouteille ? L’aventure vous attend !!!

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 21 au dimanche 22 mars 2026 de 9h30 à 19h.

Durée du jeu environ 2h30.

Du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026 de 9h30 à 19h.

Durée du jeu environ 2h30.

Du samedi 4 au dimanche 5 avril 2026 de 9h30 à 19h.

Durée du jeu environ 2h30.

Du 11/04 au 26/04/2026 de 9h30 à 19h.

Durée du jeu environ 2h30.

Du vendredi 1er au dimanche 3 mai 2026 de 9h30 à 19h.

Durée du jeu environ 2h30.

Du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026 de 9h30 à 19h.

Durée du jeu environ 2h30.

Du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2026 de 9h30 à 19h.

Durée du jeu environ 2h30.

Du samedi 23 au lundi 25 mai 2026 de 9h30 à 19h.

Durée du jeu environ 2h30.

Du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026 de 9h30 à 19h.

Durée du jeu environ 2h30.

Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 de 9h30 à 19h.

Durée du jeu environ 2h30.

Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026 de 9h30 à 19h.

Durée du jeu environ 2h30.

Du samedi 20 au dimanche 21 juin 2026 de 9h30 à 19h.

Durée du jeu environ 2h30.

Du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026 de 9h30 à 19h.

Durée du jeu environ 2h30. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 84 49 92 90 drolesdedames.saumur@gmail.com

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English :

Urban Escape game in Saumur.

L’événement Escape game urbain Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-03-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME