Escape game urban: La Quête Fantastique Brive-la-Gaillarde

Escape game urban: La Quête Fantastique

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons ?

Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du coeur de ville. Identifiez les dragons qui rodent dans le ciel de notre univers fantastique et tentez de les chasser ou de les apprivoiser ! Peut-être en profiterez-vous pour retrouver les villageois(es) disparu(e)s ?

Ce jeu géant est inspiré des livres-jeux avec une application mobile comme support de lecture. Expérience hybride entre un jeu de rôles avec 2 ou 3 animateurs costumés, un escape game pour sauver le Village et une chasse aux trésors pour retrouver les indices parsemés à l’aide d’une carte papier et d’une légende magique !

La Quête Fantastique a été créée par 3 amis qui parcourent la France pour faire retrouver aux joueurs le « fantastique » de leur ville. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

