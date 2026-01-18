Escape Game Usine à neige

Plateau de Bézou Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Rendez vous à l’usine à neige, votre mission (si vous l’acceptez) est de répondre aux énigmes pour aider le Nivoculteur à produire cette nuit !

Vite, Vite !!! Du froid est annoncé ce soir, vous devez aider le Nivoculteur à déterminer si un créneau de production est possible cette nuit.

L’ouverture de la station pour la saison dépend de vous !

Condition d’accès Accès par la Télécabine de Cotch Munissez-vous d’un Forfait piéton sauf si vous avez un forfait ski. Inscription à l’Office de Tourisme de Gourette .

Plateau de Bézou Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 12 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape Game Usine à neige

L’événement Escape Game Usine à neige Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées