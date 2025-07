Escape Game Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors

Escape Game Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors mercredi 9 juillet 2025.

Escape Game

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 Rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-09 15:30:00

fin : 2025-07-09 16:30:00

Date(s) :

2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Mission spéciale avec épreuves jusqu’au coffre mystère !

.

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 Rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr

English :

Special mission with challenges all the way to the mystery chest!

German :

Sondermission mit Prüfungen bis zur geheimnisvollen Truhe!

Italiano :

Una missione speciale con sfide fino al forziere misterioso!

Espanol :

¡Una misión especial con desafíos hasta llegar al cofre misterioso!

L’événement Escape Game Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme Vercors Drôme