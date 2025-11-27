Escape game : venez découvrir le monde de l’industrie autrement ! Agence NICE OUEST Nice
Escape Game : à la découverte des réalisations industrielles et des métiers !
Autour d’un jeu de découverte vous allez explorer le monde de l’industrie. Le but ? Sur chaque corner, nous vous présenterons un objet industriel, vous devrez découvrir lequel est-ce, ainsi que le/les métiers associé(s) à la création de l’objet.
Agence NICE OUEST 06200 Nice Nice 06200 Caucade Maritime Alps Provence-Alpes-Côte d'Azur
