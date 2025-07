Escape game virtuel Mission à Vorgium, le trésor de l’aqueduc Centre d’interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer

Escape game virtuel Mission à Vorgium, le trésor de l’aqueduc

Centre d’interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2025-07-05 14:15:00

fin : 2025-08-31

2025-07-05

Une expérience immersive et collaborative, basée sur l’Histoire et l’Archéologie, vous plonge en famille, entre amis ou entre collègues en pleine Antiquité, grâce à la réalité virtuelle. Menez l’enquête dans la fastueuse demeure du questeur de Vorgium et déjouez avant le retour du maître de maison un complot ourdi contre Vorgium par l’Empereur en personne !

Equipe de 2 à 6 joueurs. Tout public à partir de 12 ans minimum.

Sur réservation. .

