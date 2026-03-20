Escape Game Vol à la Manufacture Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

Escape Game Vol à la Manufacture

Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-20 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Du 04 Avril au 20 Avril Tous les jours entre 14h et 18h ! Jeu d’enquête en famille ou entre amis. Dès 9 ans. Sur réservation. Tarif 8.50 € personne.

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Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63

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English :

From April 04 to April 20 Every day from 2pm to 6pm! A game of investigation with family and friends. Ages 9 and up. Reservations required. Price: 8.50 ? person.

L’événement Escape Game Vol à la Manufacture Retournac a été mis à jour le 2026-03-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire