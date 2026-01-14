Escape Game : Voyage au pays des squelettes Bibliothèque de Ménilles Ménilles
vendredi 23 octobre 2026 · Bibliothèque de Ménilles · Ménilles
Informations pratiques
Ménilles
Escape Game : Voyage au pays des squelettes
Bibliothèque de Ménilles 4 le Clos d’Enneval Ménilles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:00:00
fin : 2026-10-23 11:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Résolvez les énigmes et percez les secrets du royaume des squelettes !
Partez à l’aventure dans un univers mystérieux peuplé de squelettes et relevez des énigmes avant que le portail du monde des vivants ne se referme.
A partir de 6 ans, sans les parents.
Gratuit sur inscription. .
Bibliothèque de Ménilles 4 le Clos d’Enneval Ménilles 27120 Eure Normandie +33 6 58 02 25 48 bibliotheque@menilles.fr
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English : Escape Game : Voyage au pays des squelettes
L’événement Escape Game : Voyage au pays des squelettes Ménilles a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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