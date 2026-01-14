Escape Game : Voyage au pays des squelettes Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Informations pratiques

Ménilles

Escape Game : Voyage au pays des squelettes

Bibliothèque de Ménilles 4 le Clos d’Enneval Ménilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 10:00:00

fin : 2026-10-23 11:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Résolvez les énigmes et percez les secrets du royaume des squelettes !

Partez à l’aventure dans un univers mystérieux peuplé de squelettes et relevez des énigmes avant que le portail du monde des vivants ne se referme.

A partir de 6 ans, sans les parents.

Gratuit sur inscription. .

Bibliothèque de Ménilles 4 le Clos d’Enneval Ménilles 27120 Eure Normandie +33 6 58 02 25 48 bibliotheque@menilles.fr

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English : Escape Game : Voyage au pays des squelettes

L’événement Escape Game : Voyage au pays des squelettes Ménilles a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération