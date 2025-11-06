Escape Game…Devenez détective ! Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Escape Game…Devenez détective ! Bibliothèque Andrée Chedid Paris jeudi 6 novembre 2025.

Vous êtes convoqués pour une réunion extraordinaire du Club des Amateurs de Romans Policiers. La créatrice du club, votre amie Clarice Dupin, a besoin de votre aide. Elle a caché un document précieux dans la bibliothèque et vous a laissé des indices pour le retrouver au plus vite, avant ses ennemis…

Sur inscription, à partir de 16 ans

Dans le cadre de « Case départ-le rendez-vous du jeu en bibliothèque », la bibliothèque Andrée Chedid vous propose un Escape Game.

Le jeudi 13 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340