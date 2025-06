Escape games gourmands les 5 sens à rude épreuve ! Musée Départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins 4 juillet 2025 18:30

Saône-et-Loire

Début : 2025-07-04 18:30:00

fin : 2025-07-04 20:00:00

Date(s) :

2025-07-04

2025-07-22

2025-08-22

Un parcours sensoriel unique au musée départemental du Compagnonnage !

Envie de passer un super moment en famille ou entre amis ?

Venez tester notre escape game sensoriel au musée !

Vous allez devoir relever des défis amusants autour des 5 sens toucher, vue, ouïe et odorat et goût.

Vous serez en équipe (de 4 à 10 personnes) et ensemble, vous devrez résoudre des épreuves un peu déstabilisantes mais toujours fun dans un cadre original.

Le but ? Trouver des chiffres pour reconstituer un code… et débloquer une dégustation à la fin !

Venez vivre cette expérience originale pleine de rires et de surprises ! .

Musée Départemental du Compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon

Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

