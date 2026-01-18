Escape graine Pouldreuzic
Escape graine Pouldreuzic mercredi 11 mars 2026.
Escape graine
Médiathèque Pouldreuzic Finistère
Venez tester vos connaissances sur les graines à travers une chanson-énigme, qui vous mènera à ouvrir le coffret à graines. Plantation garantie !
Durée environ 1h, sur réservation au 06 73 86 64 71 ou animateur.enviro@cchpb.com .
Médiathèque Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71
