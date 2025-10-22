Escape Halloween Les Loges-Margueron

Mercredi 22 octobre LES LOGES MARGUERON Escape Halloween. De 19h à 22h à l’arboretum Jean Beugnon.

À Halloween, partez à l’aventure ! Une force obscure est entrée dans l’Arboretum Jean Beugnon ! Le cœur de ce lieu rempli de la biodiversité ne bat plus… Nous avons besoin de vous ! Venez vivre un “Escape Game” d’Halloween grandeur Nature pour faire battre de nouveau le cœur de la forêt ! Mais prenez garde aux créatures qui y rôdent…

A partir de 6 ans.

INSCRIPTION SOUMISE À ADHESION, ET RENSEIGNEMENTS +33 (0)3 25 40 10 59 contact@e-graine-ge.org .

2 rue des Etangs Les Loges-Margueron 10210 Aube Grand Est +33 3 25 40 10 59 contact@e-graine-ge.org

