Escape JOB NQT X France Travail – Agence RENNES SUD Rennes, 2 juin 2025, Rennes.

Escape JOB NQT X France Travail Agence RENNES SUD Rennes Lundi 2 juin, 13h30

Tu as entre 18 et 29 ans et un diplôme Bac3 ou plus ? Et si tu venais tester ton sens de la logique et de la coopération dans un Escape Game organisé par l’association NQT et France Travail Rennes…

Tu as entre 18 et 29 ans et un diplôme Bac3 ou plus ? Et si tu venais tester ton sens de la logique et de la coopération dans un Escape Game organisé par l’association NQT et France Travail Rennes SUD ?Viens vivre une expérience fun et dynamique, en groupe (5 à 10 jeunes), pour :Renforcer ta cohésion d’équipe. T’amuser tout en développant tes soft skills.Découvrir l’accompagnement de l’asso NQT pour booster ta recherche d’emploi ou d’alternance. À très vite !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-02T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-02T15:30:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/441006

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine