Escape Maubert : Soyez Mousquetaire ! Cap’ sur Maubert Saint-Fort-sur-Gironde

Escape Maubert : Soyez Mousquetaire ! 20 et 21 septembre Cap’ sur Maubert Charente-Maritime

Dès 8 ans. Tarif : 5€ par adulte et 2€ par enfant (-18 ans). Nombre de places limité à 6 personnes par session. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Escape game en plein air sur le thème des mousquetaires : mousquetaire du roi, vous êtes missionné(e) pour retrouver les plans de bataille volés par l’ennemi de la couronne. Suivez les indices, résolvez les énigmes, sauvez la France !

Cap' sur Maubert, site communautaire de la Communauté de Communes de Haute-Saintonge, propose des animations sport, nature et découverte de l'estuaire à Port Maubert : sorties sport et nature, visites guidées, animations nature thématiques, et bien plus encore.

Petit port de pêche et de plaisance datant du XVIe siècle et situé à Saint-Fort-sur-Gironde, Port Maubert longe le chenal qui rejoint l’estuaire de la Gironde. Sur le port, des espaces verts sont aménagés, et des sentiers de promenade vous emmèneront à la découverte des marais, en solitaire ou en compagnie d’un de nos animateurs.

À Port Maubert, le charme et l’histoire de l’estuaire se découvrent en douceur, dans une nature préservée et authentique. Places de parking gratuites situées tout le long du port.

L’accueil de Cap’ sur Maubert propose un accès PMR.

Journées européennes du patrimoine 2025

