ESCAPE NATURE LE BIOLOGISTE DISPARU

Lieu exact donné à l’inscription Plumelin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

14h30-16h30. Une sombre histoire de construction immobilière en pleine nature, un biologiste qui disparaît, une enquête qui piétine, les renforts seront les bienvenus pour résoudre ce mystère. Par équipe, vous partirez sur les sentiers à la recherche d’indices et de nouveaux éléments. Escape nature proposé par Les Phryganes.

Sur inscription, accessible aux adultes, ados et enfants dès 5 ans.

Par équipe de 2 à 6 personnes. Limité à 40 personnes. .

Lieu exact donné à l’inscription Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 6 60 80 82 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ESCAPE NATURE LE BIOLOGISTE DISPARU Plumelin a été mis à jour le 2026-02-06 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE