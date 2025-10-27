Escape Nature Sur les traces de la créature mystère Dunes Sauvages Plouharnel

Escape Nature Sur les traces de la créature mystère Dunes Sauvages Plouharnel lundi 27 octobre 2025.

Escape Nature Sur les traces de la créature mystère Dunes Sauvages

Sables Blancs Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 14:00:00

fin : 2025-10-27 16:00:00

Date(s) :

2025-10-27

En famille ou entre amis découvrez la forêt de Penthièvre, la plage et les dunes des Sables-Blancs en vous amusant au cours d’une enquête nature.

Un être vivant surprenant vit sur le site.

Animal, champignon, plante, virus, organisme unicellulaire ? À quoi ressemble-t-il ? Quel est son nom ? Où se cache-t-il ? Nous avons peu d’informations…

Comment le trouver ? Par des énigmes à résoudre dans les paysages grandioses de la Baie de Quiberon.

Adapté aux enfants.

N’oubliez pas de vous inscrire, soit à l’adresse animation@gavres-quiberon.fr, soit par téléphone au 06 47 89 59 80

Afin de maitriser le nombre de participant, vous transmettre le lieu exact de rendez-vous et vous prévenir en cas d’annulation (pour intempéries par exemple), merci d’indiquer un numéro lors de votre inscription. .

Sables Blancs Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Escape Nature Sur les traces de la créature mystère Dunes Sauvages Plouharnel a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon