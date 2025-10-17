Escape Town Chaumes-en-Retz

Escape Town Chaumes-en-Retz vendredi 17 octobre 2025.

Escape Town

Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 23:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Venez participer à une animation originale proposée par l’association Anim’Action ! Pour résoudre les petites enquêtes qui vous mèneront à une plus grande enquête encore ! Rendez-vous à Chaumes-en-Retz

Viens mener l’enquête, observer, trouver les indices, et résoudre les différentes énigmes pour avancer tout au long de la soirée

Dans Chaumes-en-Retz l’équipe d’Anim’Action aura cachée des personnages, un décor immersif pour te plonger dans une aventure originale !

à toi de jouer !

Pratique

lieu du rendez-vous communiqué à l’inscription

animation proposée aux enfants à partir de 12ans

incription obligatoire auprès d’Anim’Action

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 53 18 accueil@animaction.asso.fr

English :

Come and take part in an original activity organized by the Anim’Action association! Solve the little investigations that will lead you to an even bigger one! Rendezvous at Chaumes-en-Retz

German :

Nehmen Sie an einer originellen Animation teil, die vom Verein Anim’Action angeboten wird! Um kleine Ermittlungen zu lösen, die Sie zu einer noch größeren Ermittlung führen werden! Treffpunkt in Chaumes-en-Retz

Italiano :

Venite a partecipare a un’attività originale organizzata da Anim’Action! Risolvete le piccole indagini che vi porteranno ad una ancora più grande! Appuntamento a Chaumes-en-Retz

Espanol :

¡Ven a participar en una actividad original organizada por Anim’Action! ¡Resuelve las pequeñas investigaciones que te llevarán a una aún mayor! Cita en Chaumes-en-Retz

L’événement Escape Town Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2025-09-15 par I_OT Pornic