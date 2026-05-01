Escape vélo aventure Office de tourisme Doulcon

Doulcon

Escape vélo aventure

Office de tourisme 7 bis Rue de la Meuse Doulcon Meuse

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Vivez une expérience unique où sport, nature et réflexion se rencontrent.

Organisé par Plein Air Coaching, membre des Moniteurs Cyclistes Français, cette activité vous plonge dans une véritable mission à vélo suivez un parcours, résolvez des énigmes et relevez les défis qui jalonnent votre itinéraire.

Une aventure accessible à tous, idéale pour les familles, les groupes d’amis… pour découvrir notre territoire autrement ! Vous serez guidé par un moniteur-guide vélo sur un parcours d’environ 25 km. Casques obligatoires.

Réservez dès à présent, le nombre de place est limité !

Des vélos (électriques, classiques) sont en location à l’Office de tourisme !Tout public

15 .

Office de tourisme 7 bis Rue de la Meuse Doulcon 55110 Meuse Grand Est +33 3 29 80 64 22 bonjour@montsetvalleesdemeuse.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A unique experience where sport, nature and reflection meet.

Organized by Plein Air Coaching, a member of the Moniteurs Cyclistes Français, this activity plunges you into a real cycling mission: follow a route, solve riddles and overcome challenges along the way.

An adventure for everyone, ideal for families, groups of friends… to discover our region in a whole new way! You’ll be guided by a cycling instructor-guide along a 25 km route. Helmets required.

Book now, places are limited!

Bikes (electric, classic) are available for hire from the Tourist Office!

L’événement Escape vélo aventure Doulcon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE