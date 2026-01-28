EscapeGame Fenioux
EscapeGame Fenioux jeudi 12 février 2026.
EscapeGame
Salle du stade Fenioux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-12
Escape Game autour des livres, à partir de 6 ans.
Prêts à relever le défi? Oui? Alors rendez-vous à la salle du stade de Fenioux (79160) les 12-13-14-15 février à 11h, 14h, 16h, 18, 20h.
Les inscriptions obligatoires sont gratuites
– sur le Facebook de la bibliothèque,
– à l’adresse mail <>
– au 07.71.17.99.13
SVP pensez à bien indiquer le nombre de joueurs inscrits, le jour et l’heure choisis; Merci. .
Salle du stade Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 17 99 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : EscapeGame
L’événement EscapeGame Fenioux a été mis à jour le 2026-01-26 par CC Val de Gâtine