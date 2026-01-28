EscapeGame Fenioux

EscapeGame

Escape Game autour des livres, à partir de 6 ans.

Prêts à relever le défi? Oui? Alors rendez-vous à la salle du stade de Fenioux (79160) les 12-13-14-15 février à 11h, 14h, 16h, 18, 20h.

Les inscriptions obligatoires sont gratuites

– sur le Facebook de la bibliothèque,

– à l’adresse mail <>

– au 07.71.17.99.13

SVP pensez à bien indiquer le nombre de joueurs inscrits, le jour et l’heure choisis; Merci. .

Salle du stade Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 17 99 13

