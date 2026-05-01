Escargolade à Renung Renung
Escargolade à Renung Renung samedi 30 mai 2026.
Renung
Escargolade à Renung
Salle André Cazade Renung Landes
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
RENUNG
SAMEDI 30 MAI 2026 A PARTIR DE 20H
ESCARGOLADE
Tourin, Escargots à volonté (ou assiette composée), Pièce du boucher Pommes grenailles, Salade Fromage, Tarte aux pommes
Adulte 22€ —– Enfant (-12 ans) 10€
Vin et café compris
Inscriptions avant le 26 mai Mathilde 06 78 07 65 40 ou Monique 05 58 71 50 01 .
Salle André Cazade Renung 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 07 65 40
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English : Escargolade à Renung
L’événement Escargolade à Renung Renung a été mis à jour le 2026-05-19 par Tourisme Aire Eugénie
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