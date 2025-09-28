Escargolade Eyres-Moncube

Escargolade Eyres-Moncube dimanche 28 septembre 2025.

Escargolade

Eyres-Moncube Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Randonnée pédestre 7,5 km et 11,5 km- Départ libre à partir de 8h30 . Participation libre

Journée solidaire pour l’association « Main dans la Main avec l’Afrique » dont les bénéfices serviront au financement des futurs projets d’adduction d’eau au Sénégal.

Repas à partir de 12 h tourin escargots, côtes de canard, frites, tartelette, café, digestif.

Animation proposée par le Centre Awassao de Libourne danse, musique, art d’Afrique et de sa Diaspora

Randonnée pédestre 7,5 km et 11,5 km- Départ libre à partir de 8h30 . Participation libre

Réservations avant le 20 septembre. .

Eyres-Moncube 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 37 20 32

English : Escargolade

Day of solidarity for the association « Main dans la Main avec l’Afrique »

From 12 h: meal (tourin escargots, duck ribs, French fries, tartelette, coffee, digestif)

dance, music, art from Africa and its Diaspora

Hiking 7.5 km and 11.5 km Free departure from 8:30 am. Free participation

German : Escargolade

Solidaritätstag für den Verein « Main dans la Main avec l’Afrique »

Ab 12 Uhr: Essen (Turin Schnecken, Entenkoteletts, Pommes frites, Tartelette, Kaffee, Digestif)

tanz, Musik, Kunst aus Afrika und seiner Diaspora

Wanderung 7,5 km und 11,5 km- Freie Abfahrt ab 8.30 Uhr . Freie Teilnahme

Italiano :

Giornata di solidarietà per l’associazione « Main dans la Main avec l’Afrique » (Mano nella mano con l’Africa)

Dalle 12.00: pasto (lumache alla tourin, costine d’anatra, patatine fritte, tartelette, caffè, dopocena)

danza, musica, arte dall’Africa e dalla sua diaspora

Passeggiate di 7,5 km e 11,5 km Partenza libera dalle 8.30. Ingresso libero

Espanol : Escargolade

Jornada de solidaridad para la asociación « Main dans la Main avec l’Afrique » (De la mano con África)

A partir de las 12.00 horas: comida (caracoles tourin, costillas de pato, patatas fritas, tartaleta, café, sobremesa)

danza, música, arte de África y su diáspora

Paseos de 7,5 km y 11,5 km Salida libre a partir de las 8.30 h. Entrada gratuita

