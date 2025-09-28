Escargolade Eyres-Moncube
Escargolade Eyres-Moncube dimanche 28 septembre 2025.
Escargolade
Eyres-Moncube Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Journée solidaire pour l’association « Main dans la Main avec l’Afrique »
Dès 12 h repas (tourin escargots, côtes de canard, frites, tartelette, café, digestif)
danse, musique, art d’Afrique et de sa Diaspora
Randonnée pédestre 7,5 km et 11,5 km- Départ libre à partir de 8h30 . Participation libre
Réservations avant le 20 septembre. .
Eyres-Moncube 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 37 20 32
English : Escargolade
Day of solidarity for the association « Main dans la Main avec l’Afrique »
From 12 h: meal (tourin escargots, duck ribs, French fries, tartelette, coffee, digestif)
dance, music, art from Africa and its Diaspora
Hiking 7.5 km and 11.5 km Free departure from 8:30 am. Free participation
German : Escargolade
Solidaritätstag für den Verein « Main dans la Main avec l’Afrique »
Ab 12 Uhr: Essen (Turin Schnecken, Entenkoteletts, Pommes frites, Tartelette, Kaffee, Digestif)
tanz, Musik, Kunst aus Afrika und seiner Diaspora
Wanderung 7,5 km und 11,5 km- Freie Abfahrt ab 8.30 Uhr . Freie Teilnahme
Italiano :
Giornata di solidarietà per l’associazione « Main dans la Main avec l’Afrique » (Mano nella mano con l’Africa)
Dalle 12.00: pasto (lumache alla tourin, costine d’anatra, patatine fritte, tartelette, caffè, dopocena)
danza, musica, arte dall’Africa e dalla sua diaspora
Passeggiate di 7,5 km e 11,5 km Partenza libera dalle 8.30. Ingresso libero
Espanol : Escargolade
Jornada de solidaridad para la asociación « Main dans la Main avec l’Afrique » (De la mano con África)
A partir de las 12.00 horas: comida (caracoles tourin, costillas de pato, patatas fritas, tartaleta, café, sobremesa)
danza, música, arte de África y su diáspora
Paseos de 7,5 km y 11,5 km Salida libre a partir de las 8.30 h. Entrada gratuita
