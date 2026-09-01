Informations pratiques

Eyres-Moncube

Escargolade

Eyres-Moncube Landes

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Journée solidaire pour l’association « Main dans la Main avec l’Afrique »

Matin : quilles de six , casse croûte

13h : amuses bouches à l’apéritif, escargots, poulet, frites, tartelette aux pommes , café, digestif.

Vente d’artisanat Africaine

Réservation obligatoire

A partir de 9h : tournoi de quilles de six ( 8h30 début des inscriptions) 1€ /personne la partie.

Casse croûte sur place : oeuf ventrêches boisson

Journée solidaire pour l’association « Main dans la Main avec l’Afrique » dont les bénéfices serviront au financement des futurs projets d’adduction d’eau au Sénégal.

Repas à partir de 13 h : amuses bouches à l’apéritif, escargots, poulet au barbecue, frites fraîches, tartelette aux pommes, café, digestif.

Vente d’artisanat Africain

Réservation obligatoire .

Eyres-Moncube 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 37 20 32

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English : Escargolade

Charity Day for the « Hand in Hand with Africa » Association

Morning: Six-pin bowling, light snack

1:00 p.m.: Appetizers with drinks, snails, chicken, fries, apple tartlets, coffee, and a digestif.

African handicraft sale

Reservations required

L’événement Escargolade Eyres-Moncube a été mis à jour le 2026-09-08 par Landes Chalosse