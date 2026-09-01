Escargolade Eyres-Moncube
dimanche 27 septembre 2026 · Eyres-Moncube
Informations pratiques
Eyres-Moncube
Escargolade
Eyres-Moncube Landes
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Journée solidaire pour l’association « Main dans la Main avec l’Afrique »
Matin : quilles de six , casse croûte
13h : amuses bouches à l’apéritif, escargots, poulet, frites, tartelette aux pommes , café, digestif.
Vente d’artisanat Africaine
Réservation obligatoire
A partir de 9h : tournoi de quilles de six ( 8h30 début des inscriptions) 1€ /personne la partie.
Casse croûte sur place : oeuf ventrêches boisson
Journée solidaire pour l’association « Main dans la Main avec l’Afrique » dont les bénéfices serviront au financement des futurs projets d’adduction d’eau au Sénégal.
Repas à partir de 13 h : amuses bouches à l’apéritif, escargots, poulet au barbecue, frites fraîches, tartelette aux pommes, café, digestif.
Vente d’artisanat Africain
Réservation obligatoire .
Eyres-Moncube 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 37 20 32
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English : Escargolade
Charity Day for the « Hand in Hand with Africa » Association
Morning: Six-pin bowling, light snack
1:00 p.m.: Appetizers with drinks, snails, chicken, fries, apple tartlets, coffee, and a digestif.
African handicraft sale
Reservations required
L’événement Escargolade Eyres-Moncube a été mis à jour le 2026-09-08 par Landes Chalosse