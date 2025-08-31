Escargolade Fargues-sur-Ourbise

Escargolade Fargues-sur-Ourbise dimanche 31 août 2025.

Escargolade

Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Menu apéro, melon/jambon cru, escargots (2 sauces), pâtisseries, café + vin

Amenez vos couverts (verre, assiettes, couverts) .

Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 04 47

German : Escargolade

Espanol : Escargolade

