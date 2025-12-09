Escoublac Théâtre L’Escou’Rire Complexe Alain Burban La Baule-Escoublac

Escoublac Théâtre L’Escou’Rire

Complexe Alain Burban Avenue du Bois Robin La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-03-07 23:30:00

Date(s) :

2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

Soirée théâtrâle à Escoublac

1ère partie Qui veut l’héritage de Tante Hortense ? de Frédéric Allard Comédie policière en 2 actes

Tante Hortense mène une vie calme dans sa vielle maison au milieu de la foret landaise. Elle invite son neveu et ses nièces pour le weekend. Weekend qui prend une toute autre tournure lorsque l’empoisonnement de Tante Hortense donne lieu à la lecture de son testament. Personne ne touchera quoi que ce soit du patrimoine important de la tante…

2ème partie Une soirée entre amoureux ! Enfin presque d’Alexis Bondis Comédie en 2 actes

Rosemonde et Victor rêvent de finir la soirée comme elle a si bien commencé. Malheureusement, Pascal, un SDF qui squatte leur appartement va profiter d’une sortie du couple pour faire débarquer d’autres SDF et les ennuis qui vont avec …

Adulte 10€

Enfant -12 ans 5€

Durée 1ère pièce 1h15 entracte 20 min 2ème pièce 1h15

Placement libre sur chaise.

Bar et pâtisseries sur place.

Billetterie disponible dans les office de tourisme La Baule Presqu’île de Guérande,

Par téléphone au 02 40 24 34 44 ou en cliquant sur le bouton Je réserve ci-dessous.

Billetterie non échangeable et non remboursable. .

Complexe Alain Burban Avenue du Bois Robin La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

